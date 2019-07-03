الدمام 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية اليوم، ورشة عمل حول برنامج حماية الأجور، إذ شارك فيها مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبيد الله المطيري وعبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "الدعم التقني"، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.واستهل الورشة التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري بن عبد الرحمن العطيشان، بكلمة لمدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل محمد بن عبيد الله المطيري الذي حذر فيها من عدم رفع المنشآت لملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك فضلا عن عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلا.وأوضح المطيري أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، مبيناً أن البرنامج يحقق جملة فوائد أبرزها ضمان حقوق أطراف العمل.وبين أنه في حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، وأما التأخر لمدة شهرين فسيتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر فهذا يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.وأفاد أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية بمبلغ 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن البرنامج تم تطبيقه بالتدرج منذ العام 2013 وقد حدد بــ17 مرحلة للتطبيق ابتداء بالمدارس الأهلية والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، وقد تم الانتهاء من المرحلة الـ 13 التي تعني بالمؤسسات ذات الـ 30 عاملاً فما فوق، وسيستمر في التدرج حتى المرحلة الـ 17 التي لم يتحدد موعدها بعد وسوف تطبق علىوأبان أن قائمة العمالة لدى المؤسسات تتم بناء على قاعدة البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك العاملين القادمين حديثا في فترة أقل من 90 يوما، ومن خلال الإقامة يمكن تحديد العامل المحلي من الوافد.وتحدث عبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "الدعم التقني" عن خدمة جديدة تحت مسمى إدارة الرواتب سوف تطلق نهاية العام المقبل 2020 عبر شركة (مدد)، مبيناً أن الخدمة تصدر من خلالها بطاقات الرواتب للعاملين (السعوديين وغير السعوديين) دون مراجعة البنوك، وتسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، وترصد جميع بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة، مؤكدًا أن هذه الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية في حل جميع الاشكالات التي تواجههم في عملية إدارة الرواتب وتسجيل الأجور وإرسالها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأوضح أن الخدمة ستكون برسوم قليلة جدا، وليست إلزامية، وإنما جعلت بهدف زيادة جاذبية الشركات للموظفين إذ أن العديد من العمالة تقبل على الشركات ذات التنظيم العالي في مسألة الاجور والرواتب، وتستهدف بالدرجة الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //15:10ت م0156