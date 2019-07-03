عرعر 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستشارك جامعة الحدود الشمالية في مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة من خلال حزمة من برامج التدريب التي سيتم عقدها خلال فترة الصيف.وتسعى المبادرة لاستثمار أوقات فراغ الشباب في مختلف المجالات التعليمية والتثقيفية والتوعية، وتسهم جامعة الحدود الشمالية في مجال تقديم الدورات التدريبية في علوم الحاسب والتقنية والعلوم الهندسية المتنوعة، حيث تعقد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة عدداً من الدورات التدريبية خلال فترة الصيف.وبدأت العمادة بجامعة الشمالية تنظيم دورة تدريبية عن أنظمة الطاقة الشمسية أمس في القاعة التدريبية بمبنى العمادة في عرعر، لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تقديم شرح عن كيفية تصميم أنظمة الطاقة الشمسية ومواصفات الوحدات والخلايا الشمسية وتطبيق الجانب النظري لتصميم وحدة شمسية متكاملة.كما ستعقد الدور الثانية والمتعلقة بكيفية تسجيل "براءة الاختراع" من مساء يوم الخميس 1 / 11 / 1440هـ ، ولمدة يوم واحد، حيث تهدف إلى تعريف المشاركين بكيفية تسجيل براءة الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق قوانين حماية المليكة الفكرية.من جانبه بين عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور معن بن محمد المدني، أن العمادة وبناء على توجيهات معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري في استكمال التحضيرات اللازمة لاحتضان الفعاليات المرتبطة بمبادرة صيفنا مهارات وتنظيمها بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة بشكل فعال، مشيراً إلى أن العمادة عملت على تنسيق مواعيد انعقاد الدورات ومضامينها مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعة في مختلف الكليات المعنية .من جهته أفاد مشرف المبادرة في الجامعة الدكتور مهند المطيري, أن الجامعة قدمت حزمة من برامج التدريب التي سيتم عقدها خلال فترة الصيف بالتوافق مع مراحل تنفيذ المبادرة التي تشرف عليها إمارة منطقة الحدود الشمالية بما يعود بالمنفعة والفائدة على أبناء المنطقة.// انتهى //15:11ت م0157