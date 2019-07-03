الدمام 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واسوقعت غرفة الشرقية، اليوم، عقد إنشاء مشروع برج الغرفة الاستثماري مع إحدى الشركات الوطنية، بتكلفة إجمالية بلغت 335 مليون ريال، ويقع بجوار مقر الغرفة الحالي على طريق الدمام الخبر السريع بارتفاع 31 طابقا، وبمدة إنشائية متوقعة قدرها 26 شهراً.ووقع العقد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل.وعدّ الخالدي قرار مجلس الإدارة إنجاز هذا المشروع المحوري ينطوي على إيمان وثقة كبيرين بمستقبل الاقتصاد الوطني وتأكيداً للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأعمال في التنمية الوطنية في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً برغبة أعضاء المجلس أن يكون المشروع إضافة مميزة للحراك التنموي في المنطقة، وقاطرة لجذب العديد من الاستثمارات المتنوعة، وأن اختيار شركة وطنية لتنفيذ هذا المشروع الكبير يؤكد جاهزية المؤسسات والشركات الوطنية وقدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.وأكد أن قطاع الأعمال يؤمن بأن البيئة الاستثمارية في المملكة خصبة وجاذبة وملائمة لطموحات المستثمرين من القطاعات المختلفة، وتعزز الغرفة مكانتها وسط قطاع الأعمال لتؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المتنوعة، وتجعل منها مكانا اكثر استقطابا للمستثمرين حيث توفر لهم البيئة المهيأة بالكامل لممارسة أعمالهم، إضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل للغرفة لممارسة نشاطها في رعاية مصالح قطاع الأعمال.// انتهى //15:20ت م0158