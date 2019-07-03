سنابس 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية الأولية منصة تصحيح" يلقيها الدكتور نايف الدبيس، وذلك في مقر اللجنة بسنابس .وتتضمن محاور المحاضرة موضوعات الوقاية خير من العلاج .. كذبة أم مزحة أم مثالية لا يمكن تطبيقها ، ومسؤولية المرضى والكادر الصحي تجاه إصلاح نظام الرعاية الصحية، إضافة الى تجربة البيت الطبي HealthMe .// انتهى //15:20ت م0159