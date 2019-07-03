اجتماعي / "الرعاية الصحية الأولية منصة تصحيح" .. محاضرة بلجنة التنمية بسنابس
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
سنابس 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "الرعاية الصحية الأولية منصة تصحيح" يلقيها الدكتور نايف الدبيس، وذلك في مقر اللجنة بسنابس .
وتتضمن محاور المحاضرة موضوعات الوقاية خير من العلاج .. كذبة أم مزحة أم مثالية لا يمكن تطبيقها ، ومسؤولية المرضى والكادر الصحي تجاه إصلاح نظام الرعاية الصحية، إضافة الى تجربة البيت الطبي HealthMe .
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15:20ت م
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