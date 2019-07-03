جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا الاتحادية، منوهاً بتنامي العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال الفترة الماضية.وقال معاليه بعد اجتماع موسع مع معالي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم: "إن هناك اتفاقاً وتطابقاً في وجهات النظر على مجمل القضايا التي تهم الجانبين، وأن هناك رغبة في تعزيز التعاون المشترك".وأشاد بدعم دولة المقر المملكة العربية السعودية للمنظمة ولقضايا العالم الإسلامي، موضحاً أن المشاورات في موسكو بحثت القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن الجانبين لديهما الرغبة في توسيع وتوثيق هذه العلاقات والدفع بها للأمام، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة، وأن الإسلام بريء منها ومن التطرف الذي يُتهم به، وأن كثيراً من الدول الإسلامية تعاني من مشاكل خطر الإرهاب والفوضى.من جهته قال وزير الخارجية الروسي: "إن بلاده ترحب بزيارة العثيمين إلى موسكو، وإن الزيارة بحثت في المسائل ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً أن روسيا لديها الرغبة في توسيع هذه العلاقات".وكان الأمين العام، قد التقى وزير الخارجية الروسي اليوم في مقر الوزارة بموسكو، وناقش لاجتماع دعم القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف وخطر تفشي الإسلاموفوبيا، وحل القضايا النزاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار سلمي.// انتهى //15:24ت م0162