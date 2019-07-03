بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين عام برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح ، وأعضاء اللجنة.واستعرض سموه خلال الاجتماع نتائج توصيات الاجتماع السابق، وناقش مقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع الإيواء السياحي، وبرامج وخطط اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة في التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والمهن في قطاع الإيواء السياحي، كما اطلع سموه على مقترح استحداث توطين أنشطة جديدة ، بالإضافة إلى جائزة التوطين ، ومبادرة شبابنا ثروتنا.وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ماضية في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة، تساعدهم على الإبداع والتميز وإخراج طاقاتهم الإيجابية التي تخدم تنمية الوطن، مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية والقطاعات المعنية في الفترة الماضية من خلال إيجاد فرص العمل للشباب والفتيات , مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين.وأوضح سموه أهمية توطين قطاع الإيواء السياحي للإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب والفتيات الباحثين عن العمل ، نظير ما يتمتع به الشباب من وعي كبير نحو إدراك المستقبل الواعد لقطاع الإيواء السياحي ليتولى إدارته وتشغيله العنصر الوطني من المواطنين والمواطنات، لافتاً الأنظار إلى أن توطين الوظائف بالقطاعات الذي يعمل عليه برنامج التوطين يسهم في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.// انتهى //15:26ت م0164