جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسشارك وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية بتوزيع عبوات مياه الشرب المبردة بالتنسيق مع موسم جدة في مواقع الفعاليات بأبحر ، والمنطقة التاريخية ، حيث تم توزيع حوالي 32 ألف عبوة بمساهمة من فريق فيجن التطوعي.ويأتي ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري والمشاركة المجتمعية الهادفة.//انتهى//16:35ت م0182