بغداد 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 0.90 %, متوقفاً عند 488.29 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 7 شركات, وانخفاض أسهم 16 أخرى, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 13,983,005,313 سهماً, بقيمة 5,171,896,540 ديناراً عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 403 صفقات, شملت 34 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:50ت م0183