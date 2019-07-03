القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بشدة القصف الذي استهدف مركزًا لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شمال غرب ليبيا، وأسفر عن سقوط عددٍ كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.واستنكر "السلمي" في بيان له اليوم هذه الأعمال الجبانة، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين الأبرياء تداعيات الأعمال العسكرية، والحفاظ على سلامة وأمن المنشآت المدنية.وجدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لجميع الأطراف في دولة ليبيا، بتغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح، حفاظًا على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها، وتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة، مشددًا على أن حل الأزمة لا يكون إلا حلاً سلميًا يتفقُ عليه جميع الأطراف الليبية دون إقصاءٍ لأي طرف، ورفض جميع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.// انتهى //16:57ت م0184