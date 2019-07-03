لندن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسشارك رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي اليوم، في القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة المنعقدة في لندن، كمتحدث رسمي في الجلسة الأولى بعنوان "الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة" إلى جانب متحدثين من الجانبين العربي والبريطاني، بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري وأصحاب الأعمال السعوديين والمختصين والمهتمين بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية من البلدين.ونوه العبيدي بأهمية القمة ومردودها الاقتصادي على قطاع الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة للبلدين، مبيناً أن القمة تعد امتدادا للعمل المشترك بين الدول العربية وبريطانيا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أهمية العمل على توطيد هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الدول العربية وبريطانيا.وقال الدكتور العبيدي: " نحتاج لمزيد من الجهود على جميع المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو الحكومات، لمضاعفة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وبناء مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال عقد القمم والمنتديات والمؤتمرات التي تسهم في تحقيق الإنجازات وتقدم الشراكات الاقتصادية.وأشاد بجلسات القمة وتعدد مواضيعها الحيوية، التي ركزت على موضوعات لها أهمية اقتصادية واستثمارية عالمية، وأولوية في الخطط الاستراتيجية، حيث ناقشت جلسات القمة أبرز التحديات العالمية من البنية التحتية، والأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، ومستجدات قطاع المصرفية المالية من التقنيات المالية والعملات الرقمية وغيرها.// انتهى //17:00ت م0185