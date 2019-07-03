القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا طفيفًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 03ر0 % مسجلاً 22ر14137 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 16ر0 % ليصل إلى 53ر602 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 16ر0 %، منهيًا التعاملات عند مستوى 1539 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 400 مليون جنيه ليصل إلى 6ر756 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 6ر830 مليون جنيه.// انتهى //17:01ت م0186