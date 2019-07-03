باريس 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأدانت فرنسا اليوم الغارة الجوية التي أوقعت نحو 40 قتيلا في مركز ايواء مهاجرين في ليبيا.وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول أن بلادها تدعو مجددًا جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد ووقف المعارك, والعودة إلى العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.ودعت جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى الالتزام بحماية المدنيين والبنى التحتية باسم القانون الدولي الإنساني.// انتهى //17:01ت م0187