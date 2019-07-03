المنامة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,498.53 نقطة، بارتفاع قدره 8.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.34 نقطة، بانخفاض قدره 6.78 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و 842 ألفاً و 304 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها مليونان و 188 ألفاً و 804 دنانير نُفذت خلال 117 صفقة.// انتهى //17:03ت م0189