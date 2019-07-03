مكة المكرمة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم محاضرة توجيهية لمنسوبي الفرع , ألقاها مدير عام الإدارة العامة للتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد بن صالح العصيمي، تناول فيها أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الميدانيين في تفعيله.وأوضح العصيمي جوانب مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأحكام التي ينبغي للأعضاء الميدانيين الأخذ بها، واعتبارها، عند قيامهم بهذه المهمة العظيمة و أوصاهم بالواجبات المتحتمة على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بهذه المناشط التوجيهية، التي تستهدف منسوبي الرئاسة العامة الميدانيين للرقي بمستوى الأداء والمحققة لتطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.وتأتي هذه المحاضرة في إطار الخطة التوجيهية للإدارة العامة للتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //17:15ت م0191