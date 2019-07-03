سكاكا 30 شوال 1440 هـ الموافق03 يوليو 2019 م واساستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية والبالغ عددهم 241 .ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالمرشحين في منطقة الجوف ، مثمنا الدور الكبير الذي يحمله المعلم في تنشئة الأجيال لبناء وطن قوي يتسلح بالمعرفة .كما وقف الدكتور الغامدي على لجان استقبال المرشحين للإطلاع على الإمكانات المقدمة لتسهيل استقبالهم وإنهاء إجراءات متطلبات العمل ، مشيدا بالتعاون الذي قامت به المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لتسريع إنهاء متطلبات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحاتالجدد.من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن العدد الاجمالي للمرشحين قد بلغ 241 مرشحا ومرشحة، وصل منهم لإدارة تعليم الجوف حتى اليوم 121 مرشحاً ومرشحة ، وسيتم إنهاء إجراءات استقبال باقي المرشحين خلال الأيام القادمة.// انتهى //17:15ت م0192