بيروت 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن طفيف جداً، بنسبة 0.02% أي ما يعادل 0.5 نقطة نقاط ليقفل عند مستوى 858.27 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 ألفاً و782 سهماً بقيمة 163 ألفاً و987 دولاراً نفذت خلال 28 صفقة.وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و503 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و501 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:17ت م0193