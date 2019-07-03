المدينة المنورة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واسقامت أمانة المدينة المنورة بأعمال صيانة الطرق والأرصفة والشوارع الفرعية ومتطلبات السلامة المرورية ، حيث تم صيانة عدة طرق رئيسية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة منها مدخل الصالة الغربية للمطار وطريق الحكم بن متعب بالعزيزية وطريق سعد بن خيثمة (أمام مستشفى الولادة) وتقاطعه مع طريق سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وطريق الحارث بن حاطب القرشي وعدة طرق رئيسية بمخطط الملك فهد وتواصل وكالة المشاريع أعمال الصيانة في أحياء المدينة منها حي الفيصلية وجزء من حي بئر عثمان والراية والخالدية ، وجزء من حي الاسكان بالإضافة الى حي المبعوث و شارع عمير بن عوف (حي الدفاع) وجزء من طريق العيون وجزء من طريق سلطانة ومخطط الشريف منصور وشارع سليم بن عمرو وبلغت المساحات المصانة 1.327.312م2 .كما بلغت مساحات الأرصفة المصانة 45,000 م2 ، بالإضافة الى مساحة الصيانة بالطرق في الضواحي ببلدية المليليح 25,000 م2 ، وتم صيانة حواجز معدنية بطول 825 مترا للحد من عبور المشاة من غير المواقع المخصصة ، وبلغ عدد اللوحات المصانة 82 لوحة، كما تم تنفيذ عدد 34 مطبا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك فى إطار أعمال السلامة المرورية.// انتهى //17:32ت م0196