القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن الرئيس السيسي شدد على دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف راضي أن الرئيس المصري لفت الانتباه إلى أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة، ويفتح آفاقًا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.وأشار إلى أن السيناتور جراهام نوّه بجهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف، ودورها المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، مُعربًا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.// انتهى //18:42ت م0217