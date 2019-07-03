إسلام آباد 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسلقي خمسة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أنه يجري التحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار الذي وقع في قطاع "شمب" على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.// انتهى //18:46ت م0218