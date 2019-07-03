عرعر 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسافتتح محافظ طريف بدر بن نجر الصقر أمس، الملتقى الثقافي الفني الأول بعنوان "لمسات فنية" وبتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في فندق جولدن ديون بالمحافظة.وقدم مدير الجمعية بالمنطقة خلف القاران، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لدعمه لشباب المنطقة والاهتمام البالغ الذي يوليه للحركة الثقافية والفنية, والدعم الكبير للبرامج الثقافية.واشتمل الملتقى على أعمال فنية ولوحات تشكيلية، وصور فوتوغرافية ، والخط العربي ، وفقرات شعبية وثقافية .بعد ذلك كرم محافظ طريف، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة رعاة الملتقى، وأصحاب الأعمال الفائزة، حيث فازت بالمركز الأول العنود المقبل في حور الفن التشكيلي، وفاز بندر الشمري بالمركز الأول في محور النحت، وفي محور التصوير الفوتوغرافي فاز بالمركز الأول محمد حمد الشمري، أما بمحور الخط العربي فقد فاز بالمركز الأول ماجد العنزي .// انتهى //18:49ت م0219