جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسرصدت مجلة الحج والعمرة الصادرة عن وزارة الحج والعمرة في عددها الجديد "ذي القعدة 1440هـ"، استعدادات الجهات الحكومية والخاصة العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة في تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل التسهيلات ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، وتشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير التسهيلات والخدمات لقاصديهما حجاجاً ومعتمرين .وقال معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في كلمته الافتتاحية: "إن المملكة في كامل استعدادها للعمل على إنجاح موسم حج هذا العام ليتواصل مع النجاحات السابقة التي شهدتها الأعوام الماضية، مشيراً إلى تدشين خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامي لتيسير وصول الحاج والمعتمر والزائر إلى الحرمين الشريفين وتسهيل جميع مراحل رحلته من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات، والعمل على تقديم الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن".من جهته تناول معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في كلمته بالعدد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، مشيراً أنه يأتي تأكيداً لاهتمام القيادة بحجاج بيت الله الحرام وخدمتهم بالمستوى الذي يرضيهم، والعمل على إيجاد الوسائل والآليات التي تصب في الانتقال إلى العمل الاحترافي ليسهم في رفع جودة الخدمات باتباع أرقى المعايير لتقديم الأفضل.كما حفل العدد بالتقارير المتنوعة والتحقيقات والحوارات والاستطلاعات تتصدره كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحت باب "كلمات مضيئة" ، وإبراز مفصل لاستعدادات وزارة الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي سينعم بها ضيوف الرحمن هذا العام، وتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنية بشكل موسع، وتشجيع وتحفيز المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها بالارتقاء بأدائها وتقديم خدماتها بمعايير عالمية .وأفرد العدد المشروعات التي نفذتها المملكة لتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، والمتناغمة مع رؤية 2030 بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليؤدوا مناسكهم في راحة ويسر وسهولة ، التي أسهمت في التيسير على الحجاج والمعتمرين في أداء مناسكهم، واستطلعت المجلة عدداً من العلماء والمفكرين حولها.وخصص العدد حيزاً لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والتحولات الإيجابية التي سيحدثها النظام من خلال تطبيق مبدأ التحول المؤسسي في مؤسسات أرباب الطوائف، بغية تحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، إضافة لموضوعات متنوعة منها "الهيئة الملكية لمكة والمدينة والمشاعر.. لبنة جديدة لتطوير المدينة المقدسة" ، و"الوجبات مسبقة التحضير.. خيار يتوافق مع بيئة المشاعر المقدسة" ،و"مكتب الزمازمة الموحد.. خطط محكمة لسقيا 1.7 مليون حاج" ، و"محمد علي زينل.. مؤسس مدارس الفلاح" ، و"مساجد نقشت اسمها في ذاكر التاريخ" ، و"60 جناحاً تروي تفاصيل السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة" و"الخطاط عثمان طه.. 40 عاماً في خدمة المصحف الشريف" .مما يذكر أن مجلة الحج والعمرة صدرت قبل أكثر من 74 عاماً "رجب 1366هـ" في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود، وكانت خلال هذه المسيرة الطويلة منبراً للمفكرين والعلماء والأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة، ويرأس تحريرها طلال قستي.// انتهى //18:50ت م0220