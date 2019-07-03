رياضي / مركز الرياض يحقق كأس المصارعة للواعدين
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس
حقق مركز تدريب الرياض كأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للواعدين ( بنظام الفرق ) التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بمدينة الدمام ، واستمرت لمدة 3 أيام .
وجاء مركز تدريب الدمام في المركز الثاني وحل مركز تدريب مكة بالمركز الثالث .
وشهدت المنافسات بروز عدد من المصارعين الواعدين ونال اللاعب خالد الغامدي من مركز تدريب الرياض كأس افضل لاعب بالبطولة التي شارك في ادارتها 11 حكماً .
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19:03ت م
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