الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسحقق مركز تدريب الرياض كأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للواعدين ( بنظام الفرق ) التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بمدينة الدمام ، واستمرت لمدة 3 أيام .وجاء مركز تدريب الدمام في المركز الثاني وحل مركز تدريب مكة بالمركز الثالث .وشهدت المنافسات بروز عدد من المصارعين الواعدين ونال اللاعب خالد الغامدي من مركز تدريب الرياض كأس افضل لاعب بالبطولة التي شارك في ادارتها 11 حكماً .//انتهى //19:03ت م0221