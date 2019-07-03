القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسرأس رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور عمر أحمد الرزاز اليوم الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عُقدت بمقر مجلس الوزراء المصري، بحضور وفد وزاري موسع من الجانبين، ومشاركة عدد من ممثلي القطاع التجاري والصناعي في البلدين.وقال "مدبولي" في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع إن قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن يفرض على الجانبين ضرورة فتح وتوسعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا الوزراء من الجانبين إلى التواصل المُباشر لتذليل العقبات على الأرض والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي قد تعوق التنفيذ، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.وأبدى رئيس مجلس الوزراء المصري استعداد الحكومة المصرية لبحث مطالب المستثمرين الأردنيين في مصر، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق الربط بين البلدين في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بالمُنتجات البترولية، والكهرباء، لتكون هناك شبكة موحدة، وتوسعة الربط ليشمل دولاً أخرى.وأوضح رئيس الوزراء الأردني من جانبه، أن مصر والأردن تتفقان في الرؤى ولديهما نفس الفُرص والتحديات، ويسعيان معًا للتعامل معه بشكل يقلل من هذه الأزمات الإقليمية ويحصن الدولتين من تداعياتها.وأشار "الرزاز" إلى أن ما يشغل الحكومة الأردنية هو تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة غير المسجلة، مبينًا أن النقل الجوي بين المملكة ومصر لايزال يتمتع بفرص كبيرة لتنميته وزيادة الحركة بين الجانبين.وأكد رئيس الوزراء الأردني أنه يتطلع إلى بحث تذليل كافة الجوانب المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناهج والتعليم.وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره الأردني اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين، على هامش ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له بأنه تم التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وبروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، وبروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، وبروتوكول تعاون في مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، وبروتوكول تعاون في مجال "الموانئ"، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، ومذكرة تفاهم في مجال "التعاون الإذاعي والتليفزيوني".// انتهى //19:13ت م0222