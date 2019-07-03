الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستغلب المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت (٢٣) سنة على المنتخب الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من تصفيات مجموعة غرب آسيا المقامة في العاصمة البحرينية المنامة والمؤهلة إلى النهائيات المقررة في مينمار خلال شهر أغسطس المقبل .وجاءت نتائج الاشواط ١٧/٢٥ ، ١٣/٢٥، ١٦/٢٥وسيخوض المنتخب السعودي غدًا آخر مباراة له في التصفيات أمام الكويت في مباراة مهمة للأخضر الذي يسعى للفوز للتأهل للنهائيات بعد أن أنحصرت المنافسة بين (٤) منتخبات على حصد البطاقات الثلاث .وأوضح مدير المنتخب السعودي حسين السليس أن التأهل عبر هذه التصفيات إلى النهائيات يتم وفق عدد مرات الفوز أولا وليس عدد النقاط التي تأتي في الحسابات الأخرى في حال التساوي بعدد مرات الفوز .وقال: " في لعبة كرة الطائرة جرت تعديلات تمنح من يخسر نقطة واحدة في حال حصل على شوطين في المباراة مقابل أن يحصل الفائز في المباراة نفسها على نقطتين فقط, أما الفائز بنتيجة 3-1 أو أفضل فإنه يحصل على النقاط الثلاث كامله ولذلك هناك مباريات أكثر صعوبة لكون الخسارة ليس واحدة من حيث الحصاد النقطي".وأشار السليس إلى أهمية الفوز في المباراة الأخيرة غداً اليوم على المنتخب الكويتي من أجل حسم التأهل وعدم الدخول في أي نوع من الحسابات مشدداً على أن الأداء السعودي يتطور مع خوض المباريات خصوصاً أنه لم يخض العدد الكافي من المباريات الودية قبل دخول معترك هذه التصفيات .//انتهى //19:15ت م0223