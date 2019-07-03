تبوك 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بالمنطقة.وتم توقيع المذكرة اليوم في إدارة تعليم تبوك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ورئيس اللجنةالوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بالمنطقة أحمد بن عطية الحارثي.وتهدف الاتفاقية للتعاون في رعاية الطلاب والطالبات أبناء السجناء من مختلف الجوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية.وأعرب مدير التعليم عن اعتزاز الإدارة بالمساهمة في الأعمال الخيرية التطوعية التي تتبناها اللجنة الوطنية (تراحم) وتعزيزأسس المواطنة والإخاء ونشر القيم النبيلة بين أبناء المجتمع.فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية (تراحم) عن اعتزاز مجلس إدارة اللجنة بمد جسور التعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الإدارةالعامة للتعليم لخدمة ورعاية أبناء السجناء من منطلق مبادئ ديننا الحنيف والواجب الوطني والإنساني والمسؤولية الاجتماعية لكافة قطاعات المجتمع.// انتهى //19:20ت م0226