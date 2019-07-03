الباحة 30 شوال 1440هـ الموفق 03 يوليو 2019م وواسيختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق في منطقة الباحة غداً, الدورة العلمية لشرح كتاب "الدروس المهمة لعامة الأمة" لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .وأوضح رئيس المكتب علي بن مشرع الغامدي، أن الدورة استمرت لمدة أسبوع في جامع حمارس, والغوث, وأبوبكر الصديق بجفن, وليف, حيث تم توزيع عدد من الهدايا والجوائز للحضور اليومي, بالإضافة إلى سلال غذائية وشهادات للمنتظمين في الدورة العلمية.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.//انتهى//19:20ت م0227