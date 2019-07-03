صبيا 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسرأس محافظ صبيا منصور بن زيد الداود في مكتبه اليوم، الاجتماع الأول للمركز الإعلامي بالمحافظة، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، على إنشاء المركز وإنهاء الإجراءات اللازمة وتوفر الشروط لاختيار أعضاء المركز.وقدم المحافظ بهذه المناسبة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على اعتماد المركز الإعلامي بالمحافظة, الذي سيسهم في نقل وإبراز جهود الدولة التنموية والتطويرية التي تشهدها محافظة صبيا والمراكز والقرى التابعة لها من إنجازات تنموية ومظاهر النهضة الحديثة في جميع المجالات العمرانية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.وأشار إلى أن المركز سيكون مظلة لجميع الإعلاميين والإعلاميات وداعماً للمبدعين والمبدعات من أبناء المحافظة، كما سيسهم في توثيق جميع المناشط الإعلامية ، وتوحيد الإصدارات والنشاط الإعلامي على مستوى المحافظة وتسليط الضوء على مقومات وعوامل الجذب السياحية والاقتصادية بالشكل المأمول وفقاً لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:40ت م0232