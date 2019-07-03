جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واسدشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، مركز الشباب لتعديل سلوك النزلاء وذلك بإصلاحية جدة، حيث يعد هذا المركز هو الأول من نوعه على مستوى سجون المملكة ويضم نحو 65 نزيلا كمرحلة أولية.وأوضح اللواء الدويش، أن مركز الشباب يقدم خدماته بشكل رئيسي للنزلاء للفئة العمرية من 18 - 24 عاماً، كونها أكثر المراحل العمرية حساسية في التعامل والتوجيه، وهو مركز متخصص في تعديل السلوك، وزرع الثقة بالنفس، والانضباط، وإكساب النزلاء مهارات معرفية ومهن حرفية، إلى جانب بناء الشخصية وإدارة الوقت، بشكل مكثف عن بقية البرامج بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية، إذ سيكون هو الخطوة التي تسبق الترشيح لبرنامج ثقة.ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو احتواء أصحاب هذه الفئة العمرية وتوجيههم بالشكل الصحيح ووضعهم على الطريق السليم الذي يضمن تعديل سلوكهم وأفكارهم السابقة بما يضمن لهم الاستقرار النفسي والفكري , مؤكداً أنه لكافة النزلاء السعوديين فقط من سن 18- 24 عاماً، ولكافة أنواع قضاياهم، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية والجادة في التغيير وتعديل السلوك.وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة أن المركز يقدم من خلاله العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية بشكل مكثف ، والعديد من الدروس والمحاضرات والمسابقات والفصول التعليمية ومكتبة، حيث يشرف عليه نخبة من المختصون الحاصلين على مؤهلات علمية وعملية للإشراف على مركز الشباب، حيث تحرص المديرية العامة للسجون على توفير كل ما من شأنه يخدم النزلاء.//انتهى//19:54ت م0234