الجزائر 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسيشارك المجلس الشعبي الجزائري في أعمل الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وفي الدورة غير العادية 12 لجمعية الاتحاد اللتين تبدآن غدًا في نيامي النيجرية.ويشارك المجلس في أعمال القمة رفيعة المستوى حول "تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة" المقرر عقدها يومي 11 و12 من هذا الشهر ببرازافيل بالكونغو.إلى ذلك يشارك البرلمان الجزائري بمجلسيه في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض الذي يبدأ في مدينة ميلانو الإيطالية غدًا لمعالجة أسواق رأس المال وبدائل النمو الاقتصادي في المنطقة ودور البرلمانيين في ذلك.ويتضمن برنامج الاجتماع، الذي يدوم يومين، مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية في منطقة البحر المتوسط وتجارب النمو الاقتصادي والشراكات الناشئة والمخاطرة برؤوس الأموال.// انتهى //20:02ت م0236