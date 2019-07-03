إسلام آباد 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسالتقى قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليكوف في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي.وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي.وأطلع الأدميرال عباسي المسؤول العسكري الروسي على الدور الذي تؤديه القوات البحرية الباكستانية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.// انتهى //20:42ت م0239