حائل 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة الفريق التنسيقي الزراعي بالمنطقة المكون من الدكتور حمد العقلاء واللواء عبدالله العديلي والمهندس خالد الباتع واللواء صالح المهوس وفهد الراشد وفهد العامر.ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع ، مؤكّدًا أهمية تبني المبادرات الاقتصادية التي تقود الوطن والمنطقة لفضاءات أرحب، منوهاً بأهمية الزراعة لمنطقة زراعية كحائل.ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل، موجّهًا الفريق التنسيقي الزراعي بالمنطقة إلى بلورة مبادراتهم وفق أهداف رؤية المملكة 2030 م .وأعرب أعضاء الفريق بدورهم عن شكرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على التوجه الداعم للمبادرات الزراعية الاقتصادية الشاملة والهادفة إلى دعم اقتصاد الوطن والعمل على إيجاد فرص عمل لشباب المنطقة خصوصًا فيما يتعلق بالنخيل، مؤكّدين أن توجيهات سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه خير محفّز لاستكمال بلورة المبادرات التي يعمل عليها الفريق لصالح الوطن والمنطقة والقطاع الزراعي بإذن الله.// انتهى //20:52ت م0240