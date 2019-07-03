نيويورك 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع قياسي مع تنامي التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتبنى موقفًا أكثر تيسيرًا بعد صدور مجموعة بيانات تقدم مزيدًا من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد.وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 179.32 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة ليصل إلى مستوى 26966 نقطة، فيما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.77 في المئة ما يعادل 22.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2995.8 نقطة.وحقّق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 61.14 نقطة ما نسبته 0.75 في المئة لينهي تداولاته عند 8170.23 نقطة.// انتهى //21:22ت م0243