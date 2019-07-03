بودابست 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي في العاصمة المجرية بودابست برئيس هيئة أركان الدفاع المجري الفريق فيرينك كوروم.واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك، إضافة إلى بحث مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:27ت م0244