الدمام 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واساختتم مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام اليوم الدورة التدريبية في لغة الإشارة للصّم التي قدّمها مدرب لغة الإشارة علي الحمالي أحد منسوبي المركز .واستهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام العاملين في القطاع الصحي من أطباء وأخصائيين وممرضين ومن لهم علاقة في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الصحية حيث خصّص محتواها على الإشارات الطبية والصحية التي تسهّل على فئة الصم والبكم التعامل وشرح احتياجاتها ، وكذلك تمكّن العاملين في القطاع الصحي من تقديم خدمات صحيه وطبية صحيحة بناء على معلومة صحيحة من المريض.وقدّم المدرب علي الحمالي خلال الدورة شرحاً وصفياً لمعظم أجزاء الجسم والأمراض والإعاقات وإجراءات ومراحل العلاج والأقسام والمواقع داخل المستشفى والمرافق الصحية كما خصّصت مدّة تدريبية لعمليات تكوين الجمل من خلال التأكيد على مراجعة الحروف واستخدامها في بداية الإشارة الوصفية لتسهيل الوصول للمعنى المطلوب، حيث أنهى المتدربون دورتهم بحصيلة جيدة تساعدهم -إن شاء الله- على التواصل الفعّال مع الصّم في مقار عملهم.// انتهى //21:54ت م0245