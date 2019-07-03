لندن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (يورو ستوكس 50) القياسي بنسبة 0.93 في المئة ليصل عند مستوى 3540.63 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (أي بي إي إكس 35) الإسباني بمقدار 122.90 نقطة ليغلق عند مستوى 9394.40 نقطة.وحقّق مؤشرا (أي إي إكس) الهولندي و(داكس) الألماني مكاسب بمقدار 2.87 نقطة و 89.52 نقطة على الترتيب.// انتهى //22:06ت م0247