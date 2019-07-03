القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي اليوم بالقاهرة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور عمر الرزاز بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامّة المصرية عباس كامل.وأوضح المتحدّث باسم الرئاسة المصرية السفير بسّام راضي في تصريح صحفي أن الجانبين أكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية، مشيرًا إلى أنّ اللقاء استعرض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السّلام في الشرق الأوسط، و أكّد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الأزمة الفلسطينية ودعم مختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس.كما تطرقا إلى التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا، حيث أكدا أهمية العمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.// انتهى //22:21ت م0248