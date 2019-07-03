محايل 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسعقدت الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بمحافظة بارق اجتماعها السنوي ، بحضور أعضاء الجمعية ، ومندوب مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع شامي محمد الهلالي.وبدئ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة محمد بن إبراهيم قدري رحب خلالها بمندوب مركز التنمية وأعضاء الجمعية وشكر حضورهم وبارك لهم النجاحات التي حققتها الجمعية في الآونة الأخيرة .بعد ذلك تم عرض بعض مشاريع الجمعية السابقة والحالية والمستقبلية - بمشيئة الله - ، ثم استعرض المدير التنفيذي للجمعية علي بن حسن شعتور ميزانية عام 2018م والمشاريع التي نفذت وما تم إنجازه في العام المنصرم .وفي الختام شكرت إدارة الجمعية جميع الحضور من أعضاء الجمعية العمومية على دورهم في إفادة كل من تخدمه الجمعية كما وجهت الشكر لبلدية المحافظة لدعمهم المتواصل للجمعية في جميع المجالات .// انتهى //23:07ت م0252