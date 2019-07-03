الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد المطرفي في مقر السفارة بمدينة بودابست، أمس بعثة المنتخب السعودي للجمباز المشارك في بطولة العالم للشباب التي اختتمت أمس الأول في المجر، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش والمدير التنفيذي للاتحاد راكان الفهيد واللاعب ناصر السميري.وتحدث السفير مع أعضاء البعثة عن المشاركة الدولية ، متمنياً التوفيق لهم في البطولات المقبلة .وفِي ختام الزيارة قدم رئيس بعثة المنتخب السعودي درعاً تذكارياً للسفير المطرفي بهذه المناسبة .يذكر أن اللاعب ناصر السميري مثل المنتخب في البطولة التي شارك بها أكثر من 200 لاعب يمثلون 63 دولة.// انتهى //23:22ت م0255