جدة 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة خروج فخامته من المستشفى.وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:10ت م0259