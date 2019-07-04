جدة 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة خروج فخامته من المستشفى.وقال سمو ولي العهد: "يسرني بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:11ت م0260