الجزائر 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأدانت الجزائر اليوم تعرض مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، للقصف ووصفته بأنه جريمة نكراء.وقال بيان لوزارة الخارجية إن الجزائر تدين بشدة هذا العمل وتدعو إلى تحديد المسؤوليات وكشف الفاعلين وكل الضالعين في هذا الاعتداء الدموي السافر الذي خلّف العديد من الضحايا من بين المهاجرين الأبرياء.وأضاف المصدر ذاته أن الجزائر تؤكد على الضرورة الملحة للعودة إلى مسار الحوار الشامل بين كل الأطراف الليبية للخروج من الأزمة والتوصل إلى حلول توافقية تضمن سيادة ليبيا وانسجام شعبها وبناء دولة المؤسسات والقانون في ليبيا.// انتهى//02:02ت م0264