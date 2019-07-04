عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/11/1 هـ الموافق 2019/07/04 م واس
الرياض 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 4 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: العلاقات السعودية - الأميركية تشهد تطوراً في المجالات كافة
القيادة تهنئ ترمب بذكرى الاستقلال
القيادة تهنئ الرئيس التونسي
فيصل بن مشعل يستقبل لجنة الأهالي ويستعرض برامج التوطين
أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة العمل
النائب العام يؤكد حرص المملكة على تعميق علاقاتها مع الدول العربية
وزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي
الجدعان: نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية
أمين "التعاون الإسلامي" يلتقي وزير الخارجية الروسي
الـمملكة تستقبل رحلات موسم الحج عبر مطاري المؤسس والمدينة المنورة
انطلاق أولى الرحلات لحجاج مبادرة طريق مكة من ماليزيا وباكستان وبنغلاديش
فريق تقييم الحوادث: قصف حوثيين داخل القصر الجمهوري بالحديدة مشروع
«الترفيه» تدشن برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستير
ثمانية قتلى في مواجهات برداع.. والحوثي «يتمترس» في الحديدة
مجزرة "تاجوراء" تجدد مأساة المهاجرين في ليبيا
اقتحام جديد للأقصى.. وحملة اعتقالات
تونس: انتحاري "الانطلاقة" العقل المدبر لهجوم الخميس
كوشنر: ترمب مستعد للتواصل مع عباس
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