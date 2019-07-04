الرياض 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 4 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: العلاقات السعودية - الأميركية تشهد تطوراً في المجالات كافةالقيادة تهنئ ترمب بذكرى الاستقلالالقيادة تهنئ الرئيس التونسيفيصل بن مشعل يستقبل لجنة الأهالي ويستعرض برامج التوطينأمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة العملالنائب العام يؤكد حرص المملكة على تعميق علاقاتها مع الدول العربيةوزير العدل يدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضيالجدعان: نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق الماليةأمين "التعاون الإسلامي" يلتقي وزير الخارجية الروسيالـمملكة تستقبل رحلات موسم الحج عبر مطاري المؤسس والمدينة المنورةانطلاق أولى الرحلات لحجاج مبادرة طريق مكة من ماليزيا وباكستان وبنغلاديشفريق تقييم الحوادث: قصف حوثيين داخل القصر الجمهوري بالحديدة مشروع«الترفيه» تدشن برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستيرثمانية قتلى في مواجهات برداع.. والحوثي «يتمترس» في الحديدةمجزرة "تاجوراء" تجدد مأساة المهاجرين في ليبيااقتحام جديد للأقصى.. وحملة اعتقالاتتونس: انتحاري "الانطلاقة" العقل المدبر لهجوم الخميسكوشنر: ترمب مستعد للتواصل مع عباس// يتبع //06:03ت م0003