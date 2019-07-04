وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سياحة الأعمال.. قادمة ) : قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والذي يوضح دور الهيئة في تنمية القطاع، ورفع تنافسيته يؤكد اهتمام المملكة بالقطاع في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتحفيز قطاع السياحة ودعم الاقتصاد الوطني كونها أحد مصادر الدخل، وخلق المزيد من الوظائف والأعمال، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية.وواصلت : رؤية المملكة 2030، حددت المستهدفات الرئيسية لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وتهيئة بنيتها النظامية والاستثمارية، وهذه الصناعة داعم أساسي للكثير من برامج ومبادرات الرؤية، التي يعتمد عليها، لتسويق المملكة كوجهة لاستقطاب الأعمال والاستثمارات والجذب السياحي، ومساعدة الشركات السعودية للتعريف بمنتجاتها القابلة للتصدير، والمنافسة في الأسواق العالمية.وتابعت : المملكة تتمتع ببنية تحتية ومرافق وخدمات متكاملة، قادرة على دعم قطاع المعارض والمؤتمرات، ووفقاً لبيانات سابقة، يمثل إنفاق سياح الأعمال أكثر من 20 % من إجمالي السياحة في المملكة، ويقوم أكثر من 3.2 ملايين سائح بحضور المعارض والمؤتمرات بمعدلات إنفاق تصل إلى ثمانية مليارات ريال، ويوجد في المملكة أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من 500 منظم معارض ومؤتمرات مرخص.وبينت : يضاف إلى ذلك حجم الاستثمارات الحكومية الحالية التي تم ضخها للنهوض بالقطاع، وتهيئة المواقع الملائمة، ومن ذلك تشييد العديد من المراكز الجديدة للمعارض والمؤتمرات، ومنها مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز المعارض والمؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وإنشاء العديد من الفنادق الضخمة التي تحتوي على مرافق للمعارض والمؤتمرات.وختمت : الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ستعمل على تسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، على أسس علمية ومعايير دولية، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها، وتشجيع الاستثمار في القطاع؛ وبالتالي سترتفع مساهمة صناعة المعارض والمؤتمرات في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، إلى أكثر من المبلغ الحالي البالغ ثمانية مليارات ريال، مقارنة مع حجم القطاع الكبير على المستوى العالمي، والبالغ 2.5 تريليون دولار، خاصة مع التطور الاقتصادي الكبير، الذي تشهده المملكة والاهتمام بسياحة الأعمال والمؤتمرات.// يتبع //06:03ت م0004