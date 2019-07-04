وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ضيوف الرحمن في قلب المملكة ) : تبذل القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء قصارى جهدها لتطوير وتحديث كافة الخدمات المزجاة لضيوف الرحمن منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر، ويعتبر تحسين الخدمات في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وكذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبالهم أو إدخال المزيد من الخدمات التطويرية على كافة المرافق ذات العلاقة بخدمة ضيوف الـرحمن أحد ملامح هـذا الالـتزام الـتاريخي، ولعل من الملاحظ في هـذا الشأن أن تلك الإجراءات التطويرية والتحديثية تبدأ عادة عند نهاية كل موسم حج استعدادا لموسم جديد حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة وراحة كما هو الحال في كل موسم.وتابعت : إن توجيهات خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله-، بتقديم أقصى درجات الـراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن وتوفير كل ما من شأنه تسهيل الخدمات المزجاة لهم وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تحول دون تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة وأمن وخشوع هـي تأكيد على نهج المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما من الحجاج والمعتمرين، وبناء علـى تلـك الـتوجيهات يستقبل فجر الـيوم كلا المطارين أولـى رحلات موسم حج هـذا الـعام 1440 ، وقد أكملت الهيئة العامة للطيران جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال الحجاج الوافدين إلـى الـديار المقدسة لأداء مناسك الحج في إطار خطة تشغيلية متكاملة في المطارين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.وواصلت : وتأتي هذه الاستعدادات المتكاملة في المطارين ضمن سلسلة من الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أقصى درجات العناية بهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلـى ديارهم غانمين سالمين بإذن الله، وتلـك خدمات تزجيها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن في كل موسم لا تنتظر وهي تؤديها الشكر أو المنة من أحد وإنما تريد بها التقرب لوجه المولى القدير بصالح الأعمال ويقف على رأسها خدمة ضيوف الرحمن القادمين من كل فج عميق لتأدية ركن من أركان عقيدتهم الإسلامية السمحة.وختمت : وقد ترجمت تلك التحسينات بطريقة مدروسة وفاعلة من خلال ما تبذله اللجنة العليا لـشؤون الحج الـتي ترصد في كل موسم وسائل تطوير المناسك بشكل دقيق ليصار في أعقاب ذلك إلى تنفيذ سلسلة من المشروعات المتعاقبة في كل موسم يكون من شأنها تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض ضيوف الرحمن أثناء تأدية فريضتهم الإيمانية التي تحرص القيادة الرشيدة على إتمامها والحجيج يتمتعون بكامل الأمن والأمان والراحة، وتؤكد النجاحات المتكررة لمواسم الحج على الاهتمام البالغ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لسائر المرافق الخدمية ذات العلاقة المباشرة بخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكافة شؤونهم.// انتهى //06:03ت م0005