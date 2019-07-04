طرابلس 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم التنديد الدولي الواسع بقصف مركز للمهاجرين في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس راح ضحيته 44 قتيلاً وأكثر من 130 مصابًا ، موضحة إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن غضبه لتعرض مركز إيواء المهاجرين للغارة الجوية، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل حول الحادث.وأشارت إلى إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الذي تعرض له مركز إيواء تاجوراء، مناشدًا البعثة الأممية إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف، كما طالب المجتمع الدولي من خلال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات المستمرة.وعرجت إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الغارة الجوية التي تعرض لها مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء، معبرًا عن أسفه لسقوط الضحايا، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضرورة وقف إطلاق النار و العودة الى الحوار السياسي من أجل إنقاذ حياة المدنيين.ونوهت إلى إدانة الاتحاد الإفريقي و الخارجية التركية بشدة الغارة الجوية في تاجوراء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة.وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إلى وقف تفاقم أعمال العنف في ليبيا، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مدينًا القصف العشوائي للمناطق المدنية، مجددًا دعوته لوقف استمرار الأعمال العدائية، التي تعرض باستمرار حياة البشر لخطر كبير وتدمر البنية التحتية الأساسية للسكان.// انتهى //07:16ت م0009