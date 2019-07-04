القاهرة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مشيرا لدعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ولفتت إلى تشديد الرئيس السيسي خلال مباحثاته أمس مع وفد مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور ليندسي جراهام، بأن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالي بالمنطقة، ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.وتطرقت إلى مباحثات الرئيس المصري مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا اسبينوزا" ، والتي أكد خلالها حرص مصر على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في إطار جهود مكافحة الإرهاب.ولفتت القاهرة الانتباه إلى استئناف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج مساء أمس المفاوضات بشأن تشكيل هيئة انتقالية في جلسة هي الأولى من نوعها منذ إنهاء اعتصام المتظاهرين في الثالث من يونيو الماضي.وتحدثت عن إصابة 147 شخصًا بينهم 111شرطيًا، أمس خلال مظاهرات حاشدة في إسرائيل احتجاجًا على مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية على يد شرطي متقاعد.وأخبرت الصحف المصرية عن فوز النائب الإيطالي ديفيد ساسولي، المنتمي لتيار يسار الوسط برئاسة برلمان أوروبا بعدما استطاع تأمين الأغلبية المطلقة على قرار ترشيحه أمس والحصول على 345 صوتا من أصل 751صوت.//انتهى//10:06ت م0014