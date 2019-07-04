الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسدشن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد أمس، برنامج "مساجدنا آمنة" الذي يعنى بتوعية المجتمع علمياً وفكرياً ضد الأفكار المتطرفة وترسيخ الأمن الفكري، في إطار برنامج زيارته الحالية للمنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز العجيمي وعدد من المشايخ والدعاة وطلاب العلم.ويقام على هامش البرنامج أكثر من ثلاثين درساً في ثلاثين جامعاً بمنطقة حائل، بدءاً من يوم أمس، إلى جانب 20 درساً في المحافظات والقرى التابعة للمنطقة تبدأ من مغرب يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة، إضافة إلى 20 كلمة في "وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم " في القرى والمحافظات، عصر يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة ،كما ستقام دورة علمية صيفية يُشرح خلالها عدد من الكتب في الشهر ذاته، إضافة إلى عشر دورات تدريبية في اللحمة الوطنية والأمن الفكري في عدد من المحافظات بمنطقة حائل، يشارك في تنفيذها نخبة من الدعاة وطلبة العلم المختصين في الأمن الفكري.يذكر أن برنامج "مساجدنا آمنة" سينفذه فرع الوزارة بمنطقة حائل في باكورته الأولى بمشاركة نخبة من الدعاة المتميزين، كما ستقام نسخته الثانية خلال الأشهر القادمة.// انتهى //10:18ت م0015