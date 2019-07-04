روما 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده مستعدة لتعزيز الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي، مضيفا أنه بحث هذه القضايا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اليابان.وعبر بوتين في تصريح صحفي قبيل زيارته لإيطاليا عن اعتقاده أن التوصل إلى إجراءات ملموسة في مجال الحد من التسلح؛ سيسهم في تعزيز الاستقرار الدولي، مشيراً إلى أن لدى روسيا الإرادة السياسية للقيام بذلك، وأن الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لتقرر.// انتهى //10:22ت م0018