إسلام آباد 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب باكستان بإدراج الولايات المتحدة الأمريكية منظمة "جيش تحرير بلوشستان" على قائمة الإرهاب الدولية، بسبب تورطها في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في باكستان.واهتمت باتفاق باكستان والهند على عقد جولة ثانية من المحادثات بشأن فتح معبر حدودي جديد بين البلدين.وأخبرت عن تعهد القيادة العسكرية الباكستانية في الاجتماع الدوري لقادة الفيالق العسكرية بدعم المؤسسات الوطنية ومساندة الحكومة للتغلب على التحديات التي تمر بها باكستان.وسلطت الضوء على اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل خمسة جنود باكستانيين جراء انفجار وقع بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لباكستان بمبلغ 6 مليارات دولار ولمدة لثلاث سنوات لمساعدتها على إصلاح اقتصادها.وتناقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأطراف النزاع في أفغانستان إلى حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات أزمة الاحتجاجات الجارية في هونغ كونغ والتي أثرت سلباً على العلاقات بين الصين وبريطانيا.// انتهى //11:19ت م0031