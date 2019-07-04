جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستسلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أمس، تذاكر مخصصة للأبناء الأيتام بجدة، لحضور فعاليات واحتفالات موسم جدة, قدمتها رئيسة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع بموسم جدة سارة بغدادي.تأتي المبادرة حرصاً من الجانبين على دمج الأبناء الأيتام بالمجتمع ومشاركتهم بهجة تلك الفعاليات بجدة.// انتهى //11:22ت م0032